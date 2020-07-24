Памела Андерсон поделилась фотографией с откровенной съемки в бикини

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась снимком, сделанным в рамках откровенной фотосессии. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом кадре 53-летняя актриса лежит на диване в слитном купальнике белого цвета и туфлях на каблуках. Известно, что съемка была проведена для платформы Jasmin. «Просто лежу здесь», — подписала она пост, набравший больше 10 тысяч лайков.

Комментарии к своей фотографии знаменитость закрыла.

В июле Памела Андерсон поделилась снимком в откровенной позе и обрадовала фанатов. На опубликованном фото фотомодель лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Она одета в черную футболку и короткие шорты в тон. Поклонники в комментариях сочли, что внешний вид Андерсон с каждым днем становится лучше.