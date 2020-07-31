Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась откровенным архивным снимком, сделанным во времена карантина из-за пандемии коронавируса. На кадр, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, обратило внимание Daily Star.

На размещенном черно-белом кадре 53-летняя знаменитость запечатлена топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла рукой и полупрозрачной тканью. На ее голове — маска для сна, частично сдвинутая на глаза. «Карантин», — подписала она пост, набравший больше 17 тысяч лайков.

Фотография порадовала поклонников Андерсон. «Все еще самая красивая женщина в мире! И моя первая любовь», «Боже мой. Не думаю, что карантин может тебя остановить», «Вечно потрясающая», — писали они.

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Позже актриса ограничила комментарии к своей публикации.

Ранее в июле знаменитости нашли неожиданный способ привлечь женщин к феминизму. Пользовательницы Instagram начали размещать черно-белые фотографии, указывать в постах хештег #ChallengeAccepted («Вызов принят») и отмечать других женщин, предлагая им принять участие в флешмобе. Его поддержали супермодели Синди Кроуфорд и Элизабет Херли, младшая сестра Ким Кардашьян Хлои и многие другие.