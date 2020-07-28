Знаменитости нашли неожиданный способ привлечь женщин к феминизму

Женщины массово начали делиться черно-белыми фотографиями с целью привлечь женщин к феминизму и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The New York Times.

Пользовательницы Instagram указывают в постах хештег #ChallengeAccepted («Вызов принят») и отмечают других женщин, предлагая им принять участие в флешмобе в поддержку друг друга. Некоторые также используют хештег #womensupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»).

По информации издания, используя этот неожиданный способ освещения проблемы ущемления прав, участницы пишут в публикациях о силе женщин и их взаимовыручке. На данный момент под упомянутыми хештегами насчитывается больше 10 миллионов фотографий.

К тренду присоединились такие знаменитости, как супермодели Синди Кроуфорд и Элизабет Херли, младшая сестра Ким Кардашьян Хлои, актрисы Ева Лонгория и Пэрис Хилтон, певица Дженнифер Лопес и многие другие.

Фото опубликовано @khloekardashian

Например, экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон разместила в Instagram черно-белый портрет и подписала: «#ChallengeAccepted. Спасибо всем прекрасным женщинам за ваши прекрасные сообщения и приглашение поучаствовать в челлендже. Мне нравится, когда женщины собираются вместе, чтобы поддержать друг друга. Одна женщина может что-то изменить, но вместе мы способны изменить мир».

54-летняя Синди Кроуфорд в свою очередь поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря. «Мне нравится этот простой способ подбодрить друг друга», — отметила супермодель.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес также опубликовала фотографию с соответствующими хештегами. «Когда женщины друг друга поддерживают, происходят потрясающие вещи», — написала она.

Фото опубликовано @cindycrawford

По словам пиарщицы и маркетолога Кристин Абрам (Cristine Abram), волна постов с черно-белыми снимками о феминизме набрала популярность среди американских пользовательниц после того, как конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес заявила, что республиканец Тед Йохо высказывал в ее адрес сексистские оскорбления.

«Эта искра привела к зарождению челленджа. Он касается прав женщин. Хештег уже использовали для привлечения внимания к другим серьезным проблемам. Теперь он позволил движению быстрее набрать обороты, поскольку участники уже были знакомы с алгоритмом», — отметила Абрам.

В июне знаменитости запустили другой флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа и показывать изъяны своего тела в открытой одежде. Тренд, помимо Карди Би, поддержали телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.