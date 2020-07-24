Знаменитости полюбили откровенную позу в теннисных мини-юбках

Знаменитости начали массово фотографироваться в одной и той же позе в теннисных юбках и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Отмечается, что вдохновением для подобных снимков послужила культовая фотография 1976 года «Теннисистка» с изображением британки Фионы Батлер (Fiona Butler). Мартин Эллиотт (Martin Elliott) запечатлел на тот момент 18-летнюю девушку на корте со спины: на снимке в правой рукой она держит ракетку, а левой приподнимает сзади юбку, демонстрируя отсутствие нижнего белья. По информации издания, постеры с этим фото стали одними из самых продаваемых в мире.

Tennis girl -England 1976 By #martinelliot #tennis #tennis🎾 #girl #seventies #sportlife #sportswear #sportphotography #sportgirl Фото опубликовано @iamrobertobrandi

Во флешмобе поучаствовала, в частности, телеведущая Аманда Холден (Amanda Hoden), которую сфотографировали со спины во время спортивного мероприятия. На ней были белая майка, юбка-шорты и кроссовки. Британская фотомодель Рози Уикс (Rosie Wicks) повторила кадр в том же наряде и кепке в тон. Тренд также поддержал австралийский профессиональный теннисист Пэт Кэш (Pat Cash): он в шутку продемонстрировал ягодицы во время Уимблдонского турнира.

В июне мини-юбки как у теннисисток стали трендом среди звезд кино и шоу-бизнеса. Например, в подобной юбке розового цвета c кроп-топом в тон попозировала звезда популярного реалити-шоу Love Island Эльма Пазар (Elma Pazar). Также в аналогичном изделии белого цвета сфотографировались американская певица Tinashe и модная блогерша Лисси Родди.