Мини-юбки как у теннисисток стали трендом среди знаменитостей

Знаменитости начали массово фотографироваться в коротких теннисных юбках и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Несмотря на то, что теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса, звезды кино и шоу-бизнеса начали делиться с подписчиками модными образами, вдохновленными этим видом спорта.

Например, в подобной юбке розового цвета c кроп-топом в тон попозировала звезда популярного реалити-шоу Love Island Эльма Пазар (Elma Pazar), а американская певица Tinashe опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором ее запечатлели в белой юбке, полосатой майке и кроссовках.

В свою очередь модная блогерша Лисси Родди (Alicia Roddy) сфотографировалась в теннисной юбке со складками и сером свитшоте, дополнив свой образ черной сумкой и очками в тон.

🌛 Фото опубликовано @lissyroddyy

Британская телезвезда Луиза Томпсон (Louise Thompson) в своем Instagram-аккаунте разместила снимок в такой же одежде, как у теннисисток, в сочетании со спортивным бюстгальтером салатового оттенка.

Ранее в июне знаменитости пристрастились к популярным в нулевых джинсовым мини-шортам. Так, с подобным луком запечатлели британскую модель Даниэль Ллойд и телезвезду Сэм Файерс. Отмечается, что некоторые звезды отдали свое предпочтение удлиненным вариантам. Например, супермодели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид появлялись на публике в джинсовых бермудах.

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