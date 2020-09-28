Опубликовано снятое вместо показа для Недели моды порно

Британский модный дом опубликовал порноролик, снятый для демонстрации новой коллекции вместо проведения показа на Неделе моды в Нью-Йорке, которая завершилась 16 сентября. Об этом сообщает портал Page Six.

Речь идет о марке Namilia, основанной дизайнерами Наном Ли и Эмилией Пфоль (Nan Li и Emilia Pfohl). Участники прошедшей Недели моды решили не организовывать шоу, а снять минутное видео сексуального характера.

Так, на размещенных кадрах актрисы порно, а именно Аса Акира (Asa Akira), Анна Фокс (Ana Fox), Дейзи Тейлор (Daisy Taylor), Дженнис Гриффит (Janice Griffith) и Рей Лил Блэк (Rae Lil Black), мастурбируют и облизывают игрушки для интима под «развратное речевое сопровождение». Все участники рекламы запечатлены в вещах капсульной коллекции Namilia.

Фото опубликовано @_namilia_

По информации издания, в новой линейке бренда представлены велюровые спортивные костюмы с логотипом сайта PornHub, платья и нижнее белье.

Автором откровенного ролика стал режиссер Гоги Эспарса (Gogy Esparza). Видео доступно на официальном сайте модного дома и порносайте PornHub.

Ранее в сентябре испанский дизайнер марки Accidental Cutting отправила моделей на подиум с голой грудью на Неделе моды в Мадриде. Манекенщицы приняли участие в показе в нарядах из прозрачной ткани, сквозь которую была видна их обнаженная грудь. При этом на них не было бюстгальтера.