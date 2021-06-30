Неприличная оптическая иллюзия развеселила пользователей сети

Пользователь TikTok под ником @gmen1990 опубликовал ролик, в котором запечатлел оптическую иллюзию с участием его жены. На видео можно разглядеть странные движения около ног спящей супруги.

Первоначально многим зрителям показалось, что автор заснял какую-то неприличную сцену для взрослых. Однако в описании к видео мужчина пояснил, что происходило на самом деле. «Когда то, как твоя собака виляет хвостом, не может выглядеть хуже», — гласит подпись к ролику.

За сутки видео набрало более 2,6 миллиона просмотров, а произошедшее в ролике развеселило многих пользователей сети. Некоторые из них написали, что не сразу поняли, где находится собака. Другие пошутили, что пес «очень рад видеть хозяина».

«Неожиданный поворот сюжета: они забыли, что у собаки нет хвоста», — оставил юмористический комментарий один из зрителей.

Ранее британский психолог Джули Смит (Julie Smith) опубликовала черно-белое видео, героиней которого стала она сама. Девушка показала зрителям оптическую иллюзию, после просмотра которой подписчики написали, что «сломали мозг».