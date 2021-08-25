Необычный список покупок для мужчины вызвал споры в сети

Блогерша показала на видео, как составляет список покупок для мужа, и вызвала споры в сети

Пользовательница социальной сети TikTok по имени Мелинда (Melinda) показала, как составляет список покупок для мужа перед тем, как отправить его в магазин. На видео с необычным способом, опубликованное 2 августа, обратил внимание портал DailyDot.

Блогерша продемонстрировала, что указывала в списке название продукта, необходимое количество, цену и специальный код, с помощью которого можно было узнать его точное расположение в супермаркете. Она также приклеила к листку бумаги изображения товаров. Кроме того, женщина снабдила супруга специальной картой: она отметила красными точками места, на которых хранятся нужные продукты.

Видео, набравшее почти 8,5 миллионов просмотров, вызвало споры. Многие написали, что женщине было бы проще сходить в магазин самой, и начали критиковать супруга Мелинды. «Твоему мужу 11 лет?» — возмутилась одна из пользовательниц. Комментаторы также заявили, что блогерше не стоило выходить замуж за человека, который не может сходить в супермаркет без подробной инструкции.

Некоторые, однако, нашли в способе блогерши плюсы: они посчитали, что такой список может быть очень полезен для детей, которых приучают самостоятельно делать покупки в продуктовых магазинах. Позже Мелинда написала, что видео было снято в шутку, и добавила, что ее муж может ходить в магазин и без такого списка.

