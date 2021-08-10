Россиянам предложили ходить в магазины с бидонами

Союз потребителей России предложил вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для молока, пишут «Известия».

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Ранее Минприроды заявило о планах увеличить норму утилизации упаковки с 23 до 100 процентов к 2022 году. Затраты производителей могут вырасти, а компании захотят переложить их на плечи потребителей, предполагают в союзе. Чтобы этого избежать, нужно разрешить людям ходит в магазин с собственной тарой, отметили в организации.

Свою упаковку также можно использовать для покупки сметаны, творога и другой аналогичной продукции. Это позволит расширить продажи в розлив и на развес, считает председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Он отметил, что покупателям можно предложить тару многоразового использования, то есть возвратную. Например, стеклянные бутылки для растительного масла.

Подобная практика есть в некоторых европейских странах. Например, в Чехии или Германии люди могут сдать стеклянные бутылки в фандоматы и получить за них купоны или скидки в магазины.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от пластиковых пакетов, падение спроса на них было зафиксировано с января 2020 года по июль 2021-го.