Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте. С просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров обратилась к министру транспорта России Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП). Об этом сообщает РИА Новости.

Предлагается запретить прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, чтобы люди не нарушали границы друг друга. Ассоциация также провела социологическое исследование, согласно которому 94 процента опрошенных граждан крайне негативно относятся к прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. 13 процентов из них выразили готовность решить проблему способом физического воздействия.

«В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, ее невозможно не слышать», — заявила президент НАДЭП Альбина Холгова. Она добавила, что от неприятной картинки можно отвернуться или закрыть глаза, но со слухом все обстоит иначе.

В январе более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны. Чаще всего россияне выбирают в качестве альтернативы личный автомобиль, несмотря на пробки.

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