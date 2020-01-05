Россияне выразили недовольство общественным транспортом

Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

58 процентов опрошенных в городах-миллионниках пожаловались на проблемы в работе автобусов, троллейбусов и трамваев. Семь процентов респондентов отметили, что транспорт слишком редко ходит. Россияне из крупных городов назвали проблемой большое количество людей в автобусах и трамваях в час пик, а также пробки. Не устраивает горожан и сельчан также грубость водителей и кондукторов. Жители Москвы чаще пользуются общественным транспортом, 81 процент доволен его работой.

Чаще всего россияне выбирают в качестве альтернативы личный автомобиль, несмотря на пробки. Ежедневно машинами пользуются как в городах-миллионниках, так и в селах: 52 процента и 47 процентов соответственно. В столице более распространен каршеринг, по России это явление остается редким, к нему прибегают четыре процента автолюбителей.

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков назвал пробки на дорогах универсальной проблемой любого субъекта страны. Депутат отметил, что россияне все равно предпочитают автомобили, так как в них комфортнее. По его словам, иногда автобус можно ждать и час, а состояние общественного транспорта плохое. Регионам, как заявил Лысаков, нужно выделять больше средств на обновление подвижного состава, развитие инфраструктуры и зарплаты персонала.

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