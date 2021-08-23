Глава ассоциации по деловой этике назвала недопустимой встречу Меркель в Киеве

Встречать главу государства должен лидер принимающей страны, если он занят — следующий по статусу человек. Отсутствие встречающих в принципе демонстрирует неуважение и является недопустимым в деловой системе координат. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Немецкий журналист Йорг Бланк ранее раскритиковал украинскую сторону за будничный прием канцлера Германии Ангелы Меркель. В частности, его удивило, что мэр Киева Виталий Кличко не приехал встретить политика.

Недопустимый прием

«Первое, что хочется заметить, — случайностей в таких историях не бывает, ведь протокольные службы всегда согласовывают каждый шаг, — объяснила Холгова. — Например, возникла критика после того, как президент России Владимир Путин подарил Меркель букет цветов. Но существует правило, по которому в случае, когда в делегации есть дамы, им обязательно преподносят цветы. Конечно, в деловой системе координат, действительно, нет гендера, но в редких случаях отсылка на него все же делается. И это не наша, а международная практика».

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Совсем другое дело, если протокольные службы, согласовывая процедуру встречи, заранее предупреждали принимающую сторону, что не должно быть никаких подарков, цветов или встреч, но это требование было нарушено. Однако, по мнению Холговой, ситуации в Киеве это явно не касается.

«Нет ни президента Украины Владимира Зеленского, ни мэра Киева Виталия Кличко, которого не пропустили. И это можно назвать абсолютным неуважением, поскольку закон гласит: главу государства должен встречать лидер принимающей страны. Например, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров летит в Монголию, хоть он и не глава страны, но его встречает президент. Словом, чем выше ранг встречающего, тем больше уважения, намерения долгосрочного сотрудничества демонстрируется. Но когда нет никого, либо присутствуют люди, которых даже нельзя узнать по видео, возникают серьезные вопросы. Так что в своей обиде немецкий журналист однозначно прав», — заключила Холгова.

Она добавила, что подобный прием является совершенно недопустимым и может быть трактован как намеренная демонстрация неуважения.

22 августа Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Украинский лидер вручил немецкому канцлеру высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил за твердую поддержку Киева в ключевых вопросах.