Захарова увидела знак насчет Евросоюза на встрече Меркель и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела нетипичный знак насчет Евросоюза на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она написала об этом в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что обычно за Канцлером ФРГ, как и другими представителями ЕС, всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза. Однако в этот раз на Украине флага ЕС за Меркель не было.

«Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский Президент даже за собой ставил еэсовскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили», — написала она.

Также представитель ведомства добавила, что в Киеве «сине-желтая гамма» красуется лишь на украинском стяге. «Интересно, почему? Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», — выразила мнение Захарова.

В начале августа заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы Украины по вступлению в НАТО и ЕС. По словам политолога, ни то ни другое для страны невозможно — военные силы США могут пользоваться территориями государства и без ее участия в НАТО, а Евросоюзу она просто не нужна.

В воскресенье, 22 августа, Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели в Киеве переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации на Донбассе. По словам президента Украины, Киев стремится добиться постоянного прекращения огня на Донбассе.

