Немецкого журналиста удивил скромный прием Меркель в Киеве

Власти Украины слишком скромно приняли канцлера Германии Ангелу Меркель в Киеве. Таким мнением поделился немецкий журналист Йорг Бланк в Twitter.

Журналист раскритиковал украинскую сторону за будничный прием немецкого политика. В частности, его удивило, что мэр Киева Виталий Кличко не приехал встретить Меркель в аэропорту.

По словам Бланка, подобная позиция Киева может говорить о политических планах украинских властей в отношении Германии. «Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?», — указал он.

22 августа Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Украинский лидер вручил немецкому канцлеру высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил за твердую поддержку Киева в ключевых вопросах.