Мир
 
Последние новости
Совершивший жесткую посадку на Камчатке вертолет принадлежал ФСБ
Известный художник назвал отличительную черту настоящего москвича 
Пара отказалась от детей и потратила миллионы рублей на одежду для собак
Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке
Нарышкин рассказал об обмене между спецслужбами России и США по Афганистану
Александра Трусова снялась с произвольной программы на Кубке России
Избитый мужем пациентки в хиджабе врач рассказал о нападении
В Белоруссии сообщили о раскрытии покушения на «государственных лиц»
Российскую актрису арестовали после пародии на генерала МВД Ирину Волк
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова указала на дурное воспитание Зеленского

Мария Захарова предположила связь слов Зеленского об ООН с его дурным воспитанием
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с «супергероем на пенсии». Свою позицию она высказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Она предположила, что украинский лидер «действительно ничего не понимает в международных делах», поскольку подобное заявление прозвучало на фоне работы большого числа миротворцев, сотрудников гуманитарных миссий и переговорщиков в различных уголках мира. «Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов», — указала дипломат.

«Такие слова могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные», — резюмировала она.

Ранее Зеленский в ходе выступления на 76-й Генассамблее ООН сравнил организацию с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Украинский лидер отметил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы. Он добавил, что самое страшное обвинение — это то, что «ООН стала Лигой Наций».

Также Зеленский заявил, что ООН следует обновить, как и ее устав, так как, по его мнению, это поможет избежать дискриминации в мире. Кроме того, он предложил ООН проводить встречи возле горячих точек, которых «в мире тысячи».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России назвали причину отсутствия ООН на «Крымской платформе»
В Совфеде посоветовали Зеленскому обратить внимание на поведение
Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и ненужным дедом
Другие материалы рубрики
Мир00:0116 августа

Новая угроза.

Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
23:5522 сентября

Польский регион отказался ущемлять права ЛГБТ ради денежной помощи от Евросоюза

22:3722 сентября

Рекордное падение рейтингов Байдена объяснили

22:1622 сентября

Российский летчик рассказал о пытках после похищения американскими агентами

Мир00:0214 августа

«Они не боятся правосудия»

Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
20:5722 сентября

Осужденный в США россиянин Ярошенко пожаловался на давление

20:3522 сентября

В Германии выступили против участия талибов в Генассамблее ООН

19:5122 сентября

Байден рассказал о партнерстве США и Евросоюза по коронавирусу

Мир00:0213 августа

Переходят границу.

Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
19:2522 сентября

Байден провел переговоры с Макроном

18:4722 сентября

НАТО пересмотрит свою стратегию после создания AUKUS

18:2922 сентября

ФРГ ответила на вопрос о спонсорах проживания Навального в Германии

Россия
Минтранс наказал выгнавшего россиянку из подмосковной маршрутки водителя
В Москве перевернулась машина скорой помощи с пациенткой
Муж пациентки в хиджабе избил российского врача за осмотр жены
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
«Русская Медиагруппа» представила экологический проект «Миссия красоты»
Все материалы
Мир
Боевиков «Талибана» накажут за проступки
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Университет в Австрии передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в высоких ценах на газ
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Американские школьники захотели вернуть рабство
Все материалы
Бывший СССР
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Все материалы
Экономика
Ценам на электромобили предсказали снижение
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Маск раскритиковал свою любимую криптовалюту
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
В США появился специальный банк для женщин
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Состоится финал 12 премии «Качество обслуживания и права потребителей»
Все материалы
Силовые структуры
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли шесть человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Раскрыта причина раннего успеха Гуфа
«Больше, девочки! Больше гламура!»
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».
Кто выиграл главную телевизионную премию?
Лиам Галлахер выпал из вертолета
Все материалы
Интернет и СМИ
Число атак на российские компании увеличилось в три раза
Стало известно об атаках на системы онлайн-голосования
Российский аналог TikTok появится до конца года
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Ведущая Первого канала описала работу с мужем словами «иногда хочется орать»
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Минпромторг анонсировал скорый выпуск российского электрокара Zetta
Hyundai Creta и погоня за Лениным
Возможности корейского кроссовера против суровостей Кольского полуострова
Honda Passport обновился и получил «внедорожную» версию TrailSport
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Nissan может выпустить кроссовер с названием Skyline
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»
Все материалы
Среда обитания
Премьер Британии задумал переименовать себя в бога северного ветра ради климата
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Миру предрекли дефицит макарон
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 китов
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы