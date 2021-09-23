Захарова указала на дурное воспитание Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с «супергероем на пенсии». Свою позицию она высказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

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Она предположила, что украинский лидер «действительно ничего не понимает в международных делах», поскольку подобное заявление прозвучало на фоне работы большого числа миротворцев, сотрудников гуманитарных миссий и переговорщиков в различных уголках мира. «Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы все-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдает отчет в том, о чем говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов», — указала дипломат.

«Такие слова могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные», — резюмировала она.

Ранее Зеленский в ходе выступления на 76-й Генассамблее ООН сравнил организацию с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Украинский лидер отметил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы. Он добавил, что самое страшное обвинение — это то, что «ООН стала Лигой Наций».

Также Зеленский заявил, что ООН следует обновить, как и ее устав, так как, по его мнению, это поможет избежать дискриминации в мире. Кроме того, он предложил ООН проводить встречи возле горячих точек, которых «в мире тысячи».