В Совфеде посоветовали Зеленскому обратить внимание на поведение

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратить внимание на собственное поведение, а уже потом высказываться о нарушениях международной архитектуры права и свободы слова. Своим мнением российский политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия якобы нарушает собственные слова о важности сохранения существующей международной архитектуры и права, а также свободы слова. Политик привел в пример слова президента России Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации объединенных наций.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — сказал украинский лидер.

Зеленский указал на то, что государственный суверенитет — это прежде всего свобода слова и выбора судьбы для каждого человека, народа и государства. Он добавил, что все это слова «президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году», однако ошибся, поскольку к мюнхенской речи они не имеют отношения и были сказаны только на Генассамблее.

«Все, сказанное Зеленским, относится к Украине»

По словам Цекова, прежде чем говорить о нарушении Россией международной архитектуры права и свободы слова, Зеленскому стоило бы обратить внимание на собственную политику. В первую очередь слова украинского лидера относятся именно к ситуации внутри соседнего с Россией государства.

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«Все то, что он говорит относится и к нынешней Украине, и к самому Зеленскому. Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами. Известно, что он закрывает телеканалы, устраивает внесудебные расправы над политиками, отбирает собственность, фактически возглавляет украинских националистов и выполняет все их пожелания, не принимает и не признает русских и русско-культурных граждан в стране», — отметил Цеков.

По его мнению, на Украине, после того как власть перешла от бывшего президента Украины Петра Порошенко к Зеленскому, произошел раскол общества. «Одна половина Украины, украино-культурная, фактически выполняет насилие над второй, русско-культурной. Если он говорит об устранении диктатуры, так занялся бы своей страной. Таких политиков как Зеленский и ему подобных в принципе нельзя допускать к власти, потому что они не способны слышать разные стороны», — заявил российский сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил условие, при котором встреча российского и украинского лидера может состояться. По словам представителя Кремля, она возможна тогда, когда будет ясна повестка переговоров. Также он отметил, что такая встреча состоится, когда оба политика будут готовы.