Зеленский процитировал Путина и запутался

Зеленский на ГА ООН процитировал Путина, но неверно указал, из какой речи эти слова

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, процитировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, но запутался и неверно указал, из какой речи эта цитата. На нестыковку обратило внимание РИА Новости.

По мнению украинского лидера, Россия якобы нарушает собственные слова о важности сохранения существующей международной архитектуры и права, а также свободы слова. Политик привел в пример слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации объединенных наций.

Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

Зеленский указал, что государственный суверенитет — это прежде всего свобода слова и выбора судьбы для каждого человека, народа и государства. Он добавил, что все это слова «президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году», однако ошибся, поскольку к мюнхенской речи они не имеют отношения и были сказаны только на Генассамблее.

О встрече с Путиным

Президент Украины также лаконично ответил на вопрос корреспондентов, когда состоится его встреча с российским лидером.

Когда он будет готов Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

О Крыме

Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в Крыму является прямым ответом России. Он привел в пример арест заместителя главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джелялова, которого Москва обвиняет в диверсии на газопроводе вблизи Симферополя.

РФ обвиняет этого политолога, журналиста, телеведущего и преподавателя права в попытке подрыва газопровода. Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

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23 августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ происшествие назвали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещена в России). Полицией было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении были задержаны замглавы «Меджлиса» Нариман Джелялов и еще несколько крымчан.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что не причастно к диверсии на газопроводе в Крыму и опровергло обвинения российских силовиков и назвал их «целенаправленной и спланированной провокацией» против Украины и украинской разведки.

Зеленский также в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие на саммите «Крымской платформы». Он напомнил, что в составе объединения — 193 страны, среди которых нет избранных и которых нельзя обижать.

Украинский лидер пригласил всех стран-членов присоединиться к крымскому саммиту, чтобы продемонстрировать протест против «силовой смены границ в мире».

То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

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Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.

О выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе

Зеленский призвал ООН отреагировать на избирательный процесс в Крыму и Донбассе и выдачу российский паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик. По мнению украинского лидера, если организация не примет во внимание эти факты, то оживлять ее будет поздно.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе требуется живой диалог, активный спор и возможность ставить прямые и откровенные вопросы.

Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет Владимир Зеленский Фото: Офис президента Украины

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Согласно постановлению, выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, то есть в Крыму, что говорит о нарушении Россией норм международного права.

