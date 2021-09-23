Зеленский процитировал Путина и запутался

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, процитировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, но запутался и неверно указал, из какой речи эта цитата. На нестыковку обратило внимание РИА Новости.
По мнению украинского лидера, Россия якобы нарушает собственные слова о важности сохранения существующей международной архитектуры и права, а также свободы слова. Политик привел в пример слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации объединенных наций.
Зеленский указал, что государственный суверенитет — это прежде всего свобода слова и выбора судьбы для каждого человека, народа и государства. Он добавил, что все это слова «президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году», однако ошибся, поскольку к мюнхенской речи они не имеют отношения и были сказаны только на Генассамблее.
О встрече с Путиным
Президент Украины также лаконично ответил на вопрос корреспондентов, когда состоится его встреча с российским лидером.
О Крыме
Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в Крыму является прямым ответом России. Он привел в пример арест заместителя главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джелялова, которого Москва обвиняет в диверсии на газопроводе вблизи Симферополя.
23 августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ происшествие назвали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещена в России). Полицией было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении были задержаны замглавы «Меджлиса» Нариман Джелялов и еще несколько крымчан.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что не причастно к диверсии на газопроводе в Крыму и опровергло обвинения российских силовиков и назвал их «целенаправленной и спланированной провокацией» против Украины и украинской разведки.
Зеленский также в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие на саммите «Крымской платформы». Он напомнил, что в составе объединения — 193 страны, среди которых нет избранных и которых нельзя обижать.
Украинский лидер пригласил всех стран-членов присоединиться к крымскому саммиту, чтобы продемонстрировать протест против «силовой смены границ в мире».
Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.
О выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе
Зеленский призвал ООН отреагировать на избирательный процесс в Крыму и Донбассе и выдачу российский паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик. По мнению украинского лидера, если организация не примет во внимание эти факты, то оживлять ее будет поздно.
Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе требуется живой диалог, активный спор и возможность ставить прямые и откровенные вопросы.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Согласно постановлению, выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, то есть в Крыму, что говорит о нарушении Россией норм международного права.