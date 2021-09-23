На Украине сочли неразумным разрыв дипломатических отношений с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом» заявил, что разрывать дипотношения с Москвой из-за выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сейчас неразумно. По его словам, это следовало сделать в 2014 году, передает РИА Новости.

Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу, потому что разрыв дипотношений — это высшая мера наказания. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать — это неразумный шаг. Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/ Globallookpress.com

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Политик уточнил, что выступает за резкие шаги, однако они должны быть продуманными и своевременными, а просто «бегать, махать руками и разрывать отношения» — это неэффективно.

23 сентября Зеленский, посетив 76-й сессию Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал, когда состоится его встреча с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости. По словам главы государства, встреча двух президентов состоится, «когда он будет готов».

7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, и призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности полуострова.

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко добавил, что Кремль готов ко встрече Путина с Зеленским при условии качественной подготовке к переговорам. Также, по мнению депутата, российская сторона не станет поднимать вопрос Крыма.

Реакция на выборы в Госдуму

Кулеба заявил, что выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма или Донбасса как для «украинских территорий». Он признал, что в настоящее время Киев не может противодействовать России, однако собирает доказательства и намеревается привлечь Москву к ответственности в будущем.

Мы с вами понимаем, что эти выборы, проведенные на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму, это бутафория, направленная на показательную легитимизацию и демонстрацию политической силы РФ на этих территориях. Но для статуса этих территорий, для их будущего как украинских территорий эти выборы значения не имеют Дмитрий Кулеба Фото: Olena Khudiakovaukrinform/ Globallookpress.com

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Согласно постановлению, выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, то есть в Крыму, что говорит о нарушении Россией норм международного права.

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев оценил отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова. Он отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан. По его словам, главным для жителей полуострова является то, что результат прошедших на территории Крыма выборов признан в России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

