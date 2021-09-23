Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Глава Украины Зеленский встретится с лидером России Путиным, когда он будет готов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, встреча двух президентов состоится, «когда он будет готов». Так Зеленский ответил на соответствующий вопрос журналиста после 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Кремль готов ко встрече Путина с Зеленским при условии качественной подготовке к переговорам. Также, по мнению депутата, российская сторона не станет поднимать вопрос Крыма.

7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, и призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности полуострова.