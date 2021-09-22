На Украине пожаловались на протестующие против ее членства в НАТО страны

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался на страны, которые протестуют против членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что эти государства не заинтересованы в ее присутствии в альянсе и в реформах, которые проводит Киев. Трансляция выступления политика велась в Facebook.

«Но все мы понимаем, что есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины», — отметил министр, однако не указал, какие именно члены Североатлантического альянса выступают против.

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Кулеба добавил, что в настоящее время нет четкого понимания, когда будет получен план действий по членству в НАТО (ПДЧ). При этом интеграция не может быть бесконечной, а процесс и так уже растянулся «неприлично долго», поэтому следует подойти к этому вопросу прагматично и практично.

Глава МИД уточнил, что Украина продолжает проводить реформы, необходимые для евроатлантической интеграции. Он указал, что их позитивно оценил генсек альянса Йенс Столтенберг, обе стороны понимают, что делают друг друга сильнее.

Ранее Владимир Зеленский предсказал Европейскому союзу и НАТО потери, если они не примут Украину в свои ряды. В таком случае, по его словам, в будущем оба объединения ждет постепенное ослабление. Политик заверил, что Киев уже готов к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне армии и военных специалистов, несмотря на то, что до сих пор не получил четкого ответа от США на этот счет.

