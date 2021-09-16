Украине посоветовали не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией

Бывший посол США в Киеве: Украине не следует рассчитывать на американцев в войне с Россией

Украине не следует ждать помощи от американцев в случае военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст в эфире телеканала «Апостроф TV».

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По его словам, Киев может рассчитывать на поставки вооружений, однако размещать американских военных на территории Украины администрация Джо Байдена не намерена. «Если бы обстановка коренным образом изменилась — может быть, но сегодня я этого не вижу», — сказал Хербст.

Дипломат также высказался про получение членства Украины в НАТО. «Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет. Конечно, если что-то коренным образом изменится, может быть быстрее», — отметил он. Ускорить процесс интеграции республики в Североатлантический альянс, по мнению Хербста, может только какое-то из ряда вон выходящее событие.

14 сентября государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в палате представителей Конгресса США сообщил, что Соединенные Штаты готовы сделать все необходимое, чтобы защитить Украину в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России. Он заверил, что США будут придерживаться всех своих обязательств, в том числе тех, которые Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили 1 сентября.

Ранее Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Он подчеркнул, что эта война станет самой большой ошибкой Кремля.