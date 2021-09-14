В США заявили о готовности защитить Украину от «российской агрессии»

Госсекретарь Блинкен: США готовы сделать все для защиты Украины от «российской агрессии»

Государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в Палате представителей конгресса США заявил, что Штаты готовы сделать все необходимое, чтобы защитить Украину в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы будем придерживаться наших обязательств. В том числе обязательств, которые президент [Украины] Владимир Зеленский обсуждал примерно две недели назад», — ответил Блинкен на вопрос о готовности принять все необходимые меры для защиты от «российской агрессии».

Ранее, бывший посол США в Киеве Джон Хербст описал возможную реакцию Вашингтона на присоединение Украины к России. По словам дипломата, если такое произойдет, Москву ждут серьезные ограничительные меры, способные «разрушить» российскую экономику.

Кроме того, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд пообещала Украине, что США не поступят с ней по примеру Афганистана. Политик подчеркнула, что выход американских войск из Афганистана не означает, что Вашингтон больше не имеет стратегических интересов на Украине и не заботится о ней.