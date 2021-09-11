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США пообещали Украине не поступать с ней по примеру Афганистана

Замгоссекретаря Нуланд: выход США из Афганистана не означает потерю интереса к Украине
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Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
Фото: Rod Lamkey/ Globallookpress.com

Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд пообещала Украине, что США не поступят с ней по примеру Афганистана. Об этом она заявила на конференции YES Brainstorming в Киеве, ее слова приводит «Страна.ua».

Политик подчеркнула, что выход американских войск из Афганистана не означает, что Вашингтон больше не имеет стратегических интересов на Украине и не заботится о ней.

«Я думаю, что нет большего образца нашей продолжающейся приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским стремлениям Украины, чем встреча, которая только что прошла между президентом Байденом и президентом Зеленским, — буквально через день после завершения нашей эвакуации из Афганистана», — добавила Нуланд.

Она поблагодарила Украину за помощь в эвакуации из Афганистана и за все ее действия, предпринятые для того, чтобы увезти иностранцев и местных жителей, которые находились в опасности.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что США готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции, если это поможет урегулированию конфликта в Донбассе. Она отметила более позитивный тон переговоров на недавней видеоконференции политических советников стран четверки и заключила, что, если этот процесс приобретет «жизненные формы» и претерпит изменения, Вашингтон готов оказать содействие.

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