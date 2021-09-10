США выразили готовность участвовать в переговорах в «нормандском формате»

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции, если это поможет урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Замгоссекретаря уточнила, что в период президентства Барака Обамы с 2009 по 2017 год она вместе с другими представителями Вашингтона участвовала в «параллельном процессе», который происходил в одно время с переговорами «нормандской четверки». По ее словам, Соединенные Штаты стремились поддержать цели «нормандских переговоров», при этом пытаясь «устранить пробелы и внести долю творческого подхода».

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Нуланд добавила, что усилия в урегулировании конфликта на востоке Украины не слишком сдвинулись с места в последнее время. «Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что готовы возобновить взаимодействие каким-то образом — или в рамках "нормандского формата", или снова в качестве параллельной поддержки в том случае, если и по мере необходимости стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны», — сказала она.

Замгоссекретаря напомнила о недавней видеоконференции политических советников стран «нормандской четверки». Она отметила более позитивный тон переговоров и заключила, что, если этот процесс приобретет «жизненные формы» и претерпит изменения, США готовы оказать содействие.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку готовящимся переговорам глав МИД стран «нормандской четверки». По его мнению, Париж и Берлин демонстрируют непрофессиональный подход к созыву саммита, предлагая организовать его на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений, а участие во встрече в «нормандском формате» в такой ситуации будет неуважением к себе.

