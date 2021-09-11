В Хорватии обвинили Запад в оставлении Украины на произвол судьбы

Хорватский журналист Кристиан Юришич в статье изданию Advance обвинил Запад в том, что он оставил Украину на произвол судьбы в ситуации с «Северным потоком-2». Обозреватель назвал завершение строительства газопровода геополитическим провалом США и заявил, что Америка в какой-то мере сама помогла этому проекту, не добившись его остановки.

«С этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы. Конкретно речь идет об Украине, которой Вашингтон в каком-то смысле обещал, что "Северный поток-2" не станет реальностью», — подчеркнул автор.

По мнению Юришича, сложившаяся ситуация может привести к перестановкам в составе украинской власти в вопросе того, на кого дальше Киеву ориентироваться на Западе. Он предсказал стране такой же американский уход, как в Афганистане.

Журналист напомнил, что Украина воспринимает «Северный поток-2» как угрозу из-за возможного сокращения транзита российского газа и в этой ситуации надеется, что Германия «накажет» Москву, отказавшись от поставок. Обозреватель пояснил, что на такой исход трудно рассчитывать, поскольку Берлин ради сохранения украинского ВВП вряд ли решит заморозить собственные интересы.

Юришич уверен, что Европейский союз (ЕС) считает Киев потенциально важным партнером, но рассчитывает на эксплуатацию его ресурсов. При этом, несмотря на обсуждения сотрудничества, украинские власти настроены скептически, ведь обещания остались лишь словами.

Журналист добавил, что Украина, вероятно, скоро начнет задаваться вопросами о том, не собираются ли ее использовать, не предоставляя ничего взамен, поскольку годы идут, а уговоры не выполняются. Он заключил, что президенту Владимиру Зеленскому следует хорошо подумать о том, следует ли соглашаться на предложения Евросоюза о «зеленой» энергетике.

Ранее, 10 сентября, в Госдепартаменте США заявили, что американские власти по-прежнему считают проект газопровода «Северный поток-2» плохой сделкой и будут ему противодействовать. «Мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», — сказала представитель ведомства Джалина Портер.

