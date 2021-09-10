Туск упрекнул Германию в эгоизме из-за «Северного потока-2»

Завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» — ошибка, совершенная из-за эгоизма Германии. С таким заявлением в эфире телеканала TVN24 выступил бывший глава Евросовета Дональд Туск, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Польши.

«Я считаю, что это ошибка, и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия», — подчеркнул он, упрекнув Берлин в проведении «эгоистической политики немецких интересов».

Экс-глава Евросовета добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседах с ним якобы неоднократно подтверждала, что осознает тот факт, что российский проект противоречит интересам Евросоюза.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что утром 10 сентября в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено.

До этого, 6 сентября, оператор строительства Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.