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Туск упрекнул Германию в эгоизме из-за «Северного потока-2»

Дональд Туск назвал завершение строительства «Северного потока-2» непростительной ошибкой
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Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

Завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» — ошибка, совершенная из-за эгоизма Германии. С таким заявлением в эфире телеканала TVN24 выступил бывший глава Евросовета Дональд Туск, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Польши.

«Я считаю, что это ошибка, и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия», — подчеркнул он, упрекнув Берлин в проведении «эгоистической политики немецких интересов».

Экс-глава Евросовета добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседах с ним якобы неоднократно подтверждала, что осознает тот факт, что российский проект противоречит интересам Евросоюза.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что утром 10 сентября в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено.
До этого, 6 сентября, оператор строительства Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.

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