Названа причина для отмены ограничений по «Северному потоку-2»

«Северный поток-2» может начать полноценную работу до конца года независимо от ограничений, обусловленных требованиями Евросоюза, заявил ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Причиной он назвал дефицит газа и рекордные цены на него в Европе.

«Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть "Газпром" к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», — объяснил специалист. Вопрос сертификации трубопровода, по мнению Маринченко, будет решен в перспективе нескольких недель.

В августе Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, предполагающую запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более половины объема.

В сентябре немецкий политолог Александр Рар также заметил, что Германия может пойти на компромисс в вопросе с директивой в случае по-настоящему холодной зимы. Он добавил, что существует риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС. В таком случае оба «Северных потока» станут для Европы спасением, предположил эксперт.

Строительство «Северного потока-2» было завершено утром 10 сентября. Об этом объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

