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В Госдуме «Северный поток-2» назвали последним большим трубопроводом

Депутат Госдумы Гутенев: «Северный поток-2» стал последним трубопроводом большого диаметра
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Фото: Anton Vaganov / Reuters

«Северный поток-2» стал завершающим этапом строительства трубопроводов большого диаметра, жестко привязанных к рынкам сбыта. В дальнейшем производители будут сосредоточены на переходе на сжиженный газ, дающий возможность получить большую прибыль. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что утром 10 сентября в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершилось.

Переход к более современным форматам

Гутенев обратил внимание на то, что продажа сжиженного газа в текущей конъюнктуре позволяет получать большую прибыль и в результате более выгодна как для потребителя, так и для производителя.

«Уже сейчас наблюдается все больший переход на сжиженный газ, так что, полагаю, реализация нашего "Северного потока-2" стала завершающим этапом строительства трубопровода таких масштабов. Переход на сжиженный газ в текущей конъюнктуре дает возможность получать большую прибыль, производители уже ориентированы на работу с техникой по сжижению, перевозке и поставке сжиженного газа потребителю», — рассказал депутат.

Что касается классического формата, то, по словам Гутенева, в выигрыше сегодня находятся потребители, заключившие долгосрочные соглашения — после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, экономики развитых стран восстанавливаются быстрыми темпами, но наблюдаются и недостаточные объемы складских запасов газа в Евросоюзе.

«Естественно, это повысило цены. Что, с одной стороны, хорошо для нашей страны, но с другой, рыночные колебания с большой амплитудой снижают инвестиционную привлекательность наших проектов. Это тоже стало одной из причин перехода на торговлю сжиженным газом — Россия уже готовит множество проектов, реализуемых силами частных компаний», — сказал собеседник «Ленты.ру».

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что намерения так или иначе мешать строительству «Северного потока-2» декларировались в Вашингтоне давно. «В Киеве тоже давно кричат "Караул!" в связи с "Северным потоком"», — добавил он.

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