Акции «Газпрома» взлетели на новостях о «Северном потоке-2»

Акции «Газпрома» на торгах 10 сентября достигали максимума в 329,9 рубля

Акции «Газпрома» на торгах 10 сентября дорожают более чем на полтора процента. Бумаги взлетели на новостях о завершении строительства «Северного потока-2»: об окончании работ ранее объявил глава компании Алексей Миллер.

К моменту написания новости цена акций находится на отметке в 329,74 рубля (рост в 1,6 процента), на максимуме стоимость достигала 329,9 рубля, свидетельствуют данные биржи.

По информации Bloomberg, начало эксплуатации газопровода намечено на 1 октября. 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что проект находится в завершающей стадии, и вводу в эксплуатацию газопровода уже ничего не должно помешать.