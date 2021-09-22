Украина отказалась признать результаты выборов в Госдуму

Рада не признала легитимность результатов выборов в Госдуму в России

Верховная Рада отказалась признать результаты выборов в Госдуму, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента республики.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

Согласно документу, выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, то есть в Крыму, что говорит о нарушении Россией норм международного права.

В частности, в постановлении указывается, что Москва привлекла к голосованию граждан Украины с «незаконно выданными российскими паспортами» и осуществила незаконную перевозку этих людей через границу на избирательные участки. В этой связи Украина отрицает легитимность власти Госдумы и призывает международную общественность «дать свою оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования».

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов выборов в Госдуму для жителей Крыма и Донбасса. Позже следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завели уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. Впервые в голосовании приняли участие жители Донбасса, получившие российские паспорта.

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров рассказал, что число проголосовавших на участках на приграничных территориях составило 49,8 тысячи. Кроме того, из 162 тысяч подавших заявку на электронное голосование избирателей приняли участие около 151 тысячи человек.