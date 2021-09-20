Порошенко призвал расследовать проведение выборов в Госдуму на Украине

Украинские власти должны провести расследование в связи с состоявшимися выборами в Госдуму в российских посольских и консульских учреждениях на территории Украины. С таким призывом бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступил во время заседания согласительного совета Верховной Рады, трансляция которого доступна на YouTube.

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По его словам, разрешение провести выборы на территории дипломатических представительств России является неожиданным и в целом противоречит позиции украинских властей по вопросу признания легитимности выборов.

«Как вы хотите обращаться к мировой общественности не признавать выборы, когда своим распоряжением разрешаете их проведение?» — напомнил Порошенко о проекте постановления парламента об обращении к мировому сообществу о непризнании выборов в Госдуму в связи с участием в них жителей Крыма и Донбасса.

При этом депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский также указал на двойственность в позициях руководства страны, когда дело касается поставок газа в страну. «Не понимаю, с каким легитимным органом России мы в таком случае будем подписывать документы о продлении транзита газа, за которое так активно боремся», — сказал парламентарий.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. 19 сентября в российском посольстве и консульствах на Украине работали четыре избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму.

В голосовании впервые приняли участие жители Донбасса, получившие российские паспорта по упрощенной программе, запущенной президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.