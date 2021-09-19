На Украине открылись участки для голосования на выборах в Госдуму

В российских диппредставительствах на Украине началось голосование на выборах в Госдуму

В российском посольстве и консульствах на Украине открылись четыре избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в российском диппредставительстве, передает ТАСС.

Избирательные участки открылись в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. По словам собеседника издания, голосование уже началось и проходит в штатном режиме.

Ранее Центризбирком сообщил, что явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени 18 сентября, во второй день голосования в России, превысила 30 процентов, составив 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

В электронном голосовании уже принял участие президент России Владимир Путин, а также председатель правительства России Михаил Мишустин — свой выбор он сделал, не покидая рабочего кабинета в Доме правительства. Кроме того, дистанционно свой голос отдал космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.