В России начался последний день выборов

В России в воскресенье, 19 сентября, начался последний день выборов: первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 18 сентября по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Информация об этом приводится на сайте Центризбиркома.

Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов.

В 8:00 утра 19 сентября избирательные участки откроются в Москве и регионах, находящихся в том же часовом поясе. Последними, в 9:00 утра по Москве, начнут работу участки в Калининградской области. Все участки закроются в 20:00 по местному времени, тогда же завершится онлайн-голосование.

Где в России выбирают губернаторов? Прямые выборы: 1. Республика Мордовия 2. Республика Тыва 3. Чеченская Республика 4. Хабаровский край 5. Белгородская область 6. Пензенская область 7. Тверская область 8. Тульская область 9. Ульяновская область Голосование в парламенте: 1. Республика Дагестан 2. Республика Северная Осетия — Алания 3. Карачаево-Черкесская Республика

Явка

Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени 18 сентября, во второй день голосования в России, превысила 30 процентов, составив 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование. До этого, по состоянию на 15:00 по московскому времени, явка на выборах в Государственную Думу по всей России превысила 25 процентов. При этом второй день выборов замглавы ЦИК России Николай Булаев назвал спокойным. По словам Булаева, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

Оцениваю как спокойное, корректное голосование. Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет Николай Булаев о втором дне голосования 18 сентября в России

По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, в перечень регионов с наименьшей явкой на выборах Государственную Думу попали Санкт-Петербург, Республика Хакасия, а также Калининградская область.

В Петербурге — 14,84 процента, в Хакасии — 14,53 процента, в Калининградской области — 14,48 процента Элла Памфилова о регионах с наименьшей явкой на выборах

При этом максимальная активность на выборах зарегистрирована в Кемерове, Карачаево-Черкесии и Туве, там явка составляет 46,86 процента, 52,85 процента и 56,14 процента соответственно.

Борьба с нарушениями

Замглавы ЦИК Николай Булаев назвал способ борьбы с немногочисленными нарушениями на выборах, которые ЦИК считает грубыми. Он рассказал, что регионам предлагается отменить результаты по участку или по ящику для голосования.

А в случае тех нарушений, в отношении которых мы считаем, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования. Таких немного Николай Булаев о способах борьбы с нарушениями на выборах

Переголосование

95 000 москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах в Госдуму

Как сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, функцией переголосования на выборах в Государственную Думу за два дня воспользовались 95 тысяч москвичей. «Суммарно я отмечу, что основные переголосования шли ночью… Сейчас по состоянию на 17:00 95 тысяч человек воспользовались этой функцией. Это для нас взрывной рост», — сообщил Венедиктов.

Фейки

Ранее ассоциация «Независимый Общественный Мониторинг» (НОМ) сообщила, что 18 сентября наблюдатели справились со своей задачей, противодействуя нарушениям и тщательно проверяя информационные потоки. Об этом заявил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод. «Наша задача — не оправдываться перед давлением извне, перед теми, кто штампует фейки», — отметил он.

Кроме того, Брод сообщил о разоблачении ряда фейков, которые тиражируются в сети. Например, якобы из Самарской области пришло видео о массовом сгоне бюджетников на избирательные участки. «Изучение видео показало, что снято оно в Челябинской области в совершенно другое время, показана очередь в Южноуральский аграрный университет, связано ли это вообще с выборами — тоже большой вопрос», — рассказал Брод.

Еще один популярный фейк — о воздушных шариках, которые якобы загораживают вид на кабины для голосования. «Позднее при проверке камер видеонаблюдения мы видим воздушные шарики, а сверху реальная трансляция с участка — не видим шариков, а ящик для голосования стоит в совсем другом месте, из чего мы можем сделать вывод, что видео снято не 17 сентября и сообщение является сфальсифицированным», — пояснил Александр Брод.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.