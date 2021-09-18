В России начался основной день выборов

В России начался основной день голосования на выборах, назначенный на 19 сентября. Первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Кроме того, еще в трех субъектах губернаторов будут выбирать члены парламента.

По данным ЦИК на 20.00 18 сентября, явка на выборах составила 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Где в России выбирают губернаторов? Прямые выборы: 1. Республика Мордовия 2. Республика Тыва 3. Чеченская Республика 4. Хабаровский край 5. Белгородская область 6. Пензенская область 7. Тверская область 8. Тульская область 9. Ульяновская область Голосование в парламенте: 1. Республика Дагестан 2. Республика Северная Осетия — Алания 3. Карачаево-Черкесская Республика

В 8:00 утра 19 сентября избирательные участки откроются в Москве и регионах, находящихся в том же часовом поясе. Последними, в 9:00 утра по Москве, начнут работу участки в Калининградской области. Все участки закроются в 20:00 по местному времени, тогда же завершится онлайн-голосование.

Основной день выборов в 2021 году назначен в России на воскресенье, 19 сентября. Вместе с тем избирательные участки по всей стране работали 17 и 18 сентября.