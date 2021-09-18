В России начался основной день выборов

В России начался основной день голосования на выборах, назначенный на 19 сентября. Первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.
Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Кроме того, еще в трех субъектах губернаторов будут выбирать члены парламента.
По данным ЦИК на 20.00 18 сентября, явка на выборах составила 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.
Прямые выборы:
1. Республика Мордовия
2. Республика Тыва
3. Чеченская Республика
4. Хабаровский край
5. Белгородская область
6. Пензенская область
7. Тверская область
8. Тульская область
9. Ульяновская область
Голосование в парламенте:
1. Республика Дагестан
2. Республика Северная Осетия — Алания
3. Карачаево-Черкесская Республика
В 8:00 утра 19 сентября избирательные участки откроются в Москве и регионах, находящихся в том же часовом поясе. Последними, в 9:00 утра по Москве, начнут работу участки в Калининградской области. Все участки закроются в 20:00 по местному времени, тогда же завершится онлайн-голосование.
Основной день выборов в 2021 году назначен в России на воскресенье, 19 сентября. Вместе с тем избирательные участки по всей стране работали 17 и 18 сентября.