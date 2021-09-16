Более двух миллионов москвичей зарегистрировали на онлайн-голосование

На онлайн-голосование в Москве зарегистрированы более двух миллионов человек

Руководитель штаба Алексей Венедиктов в ходе заседания 16 сентября заявил, что 2 014 765 москвичей вошли в список тех, кто сможет проголосовать онлайн.

«Всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек. Из них около 100 000 — иногородние, которые голосуют по системе "Мобильный избиратель". Все они будут голосовать на избирательных участках. Всего их около 3640. Если говорить о способе голосования, то на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 000 было заявлений двойных и тройных. То есть люди подавали через госуслуги, им не приходил ответ, они шли на портал mos.ru. После проверки мы выявили, что уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек», — отметил он.

Все заявки на электронное голосование прошли многоступенчатую проверку в Центризбиркоме России и Мосгоризбиркоме. Среди зарегистрировавшихся есть также космонавт, который подал заявку с Международной космической станции. Кроме того, один полярник собирается голосовать из Антарктиды. Еще один специалист отдаст свой голос с ледокола в Баренцевом море.

Как рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, 124 256 заявок были отклонены.

Он также обратил внимание, что все получившие отказ на участие в онлайн-процедуре смогут прийти на участок по месту жительства и проголосовать традиционным способом.

«Информацию обо всех изменениях статуса заявления москвичи получали в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. А сегодня все онлайн-избиратели, которые подавали заявления, получают итоговое уведомление о том, смогут ли они проголосовать электронно. Это можно узнать из письма в электронной почте, личного кабинета на mos.ru и из СМС», — отметил Костырко.

За ходом онлайн-голосования сможет следить любой. Для этого достаточно зайти на обзервер.

«За ходом всего процесса дистанционного голосования на протяжении трех дней — а при желании и двух ночей — будут следить наблюдатели и члены трех участковых избирательных комиссий дистанционного электронного голосования. УИК расположатся в Общественном штабе рядом с электронной группой. У комиссий будут все необходимые инструменты для технического контроля за ходом голосования. Это нода наблюдателя, обзервер, защищенный доступ к блокчейн для отслеживания транзакций в каталоге запросов избирателей в режиме 24/7», — рассказал Костырко.

Также в онлайн-системе участковых избирательных комиссий будут отображаться обращения на горячую линию от тех, кто столкнулся с техническими сложностями.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 08:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00.