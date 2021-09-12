Элла Памфилова рассказала о своей работе и отношении к ней

В воскресенье, 12 сентября, свой день рождения отмечает глава ЦИК Элла Памфилова. К этой дате «Комсомольская правда» выпустила ранее неопубликованные фрагменты интервью, в котором политик рассказала о своей работе и отношении к ней.

В разговоре с журналистами Памфилова отметила, что хоть ее работа «очень неблагодарная», потому что всегда «находится немало недовольных», ее труд очень важен.

«Мне не все равно, что здесь будет завтра. Я хочу, чтобы у нас не революции были, чтобы люди не выходили, возмущаясь, что фальсифицировали все выборы. И мы для этого много делаем. И если кто интересуется, честно посмотрит на это, посмотрите — у нас все трансляции идут в прямом эфире, показывают наши заседания. Кто хочет честно в этом разобраться, он это увидит. А кому надо дискредитировать, "снести выборы", он все равно будет петь свою песню. Но это дело их совести», — отметила глава ЦИК и подчеркнула, что сейчас в России одна из самых прозрачных избирательных систем в мире.

А на обвинения недоброжелателей Элла Памфилова ответила так: «На самом деле, если говорить о моих каких-то "имущественных" и прочих интересах, я ничего не приобрела, а только потеряла за это время. "Корыстный, материальный фактор" точно не работает». Она рассказала, что в декларации за ней числятся только один дом, один гараж и «Фольксваген Жук». «Все. За рубежом ничего нет, родственников за рубежом тоже нет. На родственников ничего не переводила», — добавила политик.

Элла Памфилова родилась 12 сентября 1953 года в узбекском городе Алмалык. После окончания Московского энергетического института 10 лет работала мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом Центрального ремонтно-механического завода производственного объединения «Мосэнерго».

В 2000 году Памфилова стала первой женщиной в истории России, которая баллотировалась на пост главы государства. Она «не снимала громкие видеоролики, не печатала красивые и дорогие агитационные листовки и брошюры, предпочитая поездки по стране и личное общение с людьми», пишут «Известия». Следующие 15 лет своей жизни Элла Памфилова посвятила правозащитной деятельности.

В 2016-м она вошла в состав Центральной избирательной комиссии России и модифицировала механизмы избирательного процесса. В 2020 году под ее руководством была разработана федеральная система дистанционного электронного голосования. Позже под ее началом появилась система qr-кодов, позволяющая ускорить ввод данных в систему ГАС «Выборы».

