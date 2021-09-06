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ЦИК подготовит предложения по борьбе с кандидатами-двойниками

Глава ЦИК Памфилова анонсировала предложения по борьбе с кандидатами-двойниками
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подготовит рекомендации для законодателей по противодействию использованию кандидатов-двойников во время предвыборных кампаний. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», сообщает в понедельник, 6 сентября, ТАСС.

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями», — посетовала Памфилова, комментируя ситуацию с появлением в Санкт-Петербурге двух двойников кандидата в законодательное собрание города от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

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Она добавила, что, «к сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям». Вместе с тем Памфилова выразила надежду, что «избиратели разберутся».

«И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем. Формально участвовать в голосовании они [кандидаты-двойники] могут», — отметила глава ЦИК.

Поводом для скандала стало появление списке кандидатов в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга двух двойников кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Это произошло после того, как два самовыдвиженца во время предвыборной кампании сменили имя и фамилию, став его полными тезками.

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