Россия
 
Последние новости
«Газпром» впервые оценил последствия от взрыва на заводе
В воздухе квартир и школ нашли вызывающие рак вещества
Украина заменила Россию на США в атомном проекте
Австралия приготовилась полностью перейти на энергию солнца
Отец зачисленной в МГУ россиянки-вундеркинда собрался ходить с ней на пары 
В Крыму голая россиянка напала на полицейских при попытке отбить бывшего мужа
Знаменитого альпака Джеронимо усыпили по решению суда после четырех лет борьбы
В России высказались о разрыве торговых отношений между Москвой и Киевом
Появились снимки брошенного американского C-130 в Афганистане
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава ЦИК Памфилова назвала Грудинина «колхозником-капиталистом»

Элла Памфилова заявила, что готова развенчать через суд офшоры Грудинина
Перейти в «Мою Ленту»
Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова ответила на угрозы судом директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина и назвала его «колхозником-капиталистом». Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Грудинин 31 августа заявил, что намерен подать в суд на Памфилову из-за ее слов о том, что директор «Совхоза имени Ленина» якобы выводил в офшоры миллиарды рублей.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«Я уверена, что пройдет кампания и сейчас не будет никакого иска. А если вот будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста», — сказала глава ЦИК.

Она уверена, что суд поставит все точки над «i» в вопросе вывода Грудининым денег в офшоры.

19 августа Памфилова после отказа допустить Грудинина к участию в выборах в Государственную Думу посоветовала бывшему кандидату навести порядок со своими зарубежными счетами. Она указала, что Грудинин, называя себя патриотом, уводил в офшоры заработанные деньги вместо того, чтобы оставить их в родном государстве. В свою очередь, директор «Совхоза имени Ленина» заявил, что намерен подать в суд на главу ЦИК. «Она вышла за пределы разумного», — сказал член КПРФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Верховный суд признал законным отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму
В ЕСПЧ признали законными решения российских судов по делу Грудинина
В Общественной палате прокомментировали проигрыш Грудинина в Верховном Суде