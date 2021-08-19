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Верховный суд признал законным отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму

Коллегия Верховного суда отклонила жалобу на недопуск Павла Грудинина к выборам в Госдуму
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Павел Грудинин
Павел Грудинин
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Верховный суд России отклонил жалобу на отказ допустить к выборам в Государственную думу директора «Совхоза имени В. И. Ленина» Павла Грудинина. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает ТАСС.

«Центризбирком вам не оппонент. Для нас все кандидаты равны, все стадии выборов прозрачны и подчинены закону», — заявила в ходе заседания Апелляционной коллегии Верховного суда представитель ЦИК, обращаясь к стороне истца.

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В свою очередь Грудинин обвинил свою бывшую супругу, которая, по его словам, сказанным на суде, подстроила все сознательно, «чтобы добиться снятия меня с выборов и завладеть совхозом».

Выступивший в ходе процесса лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не смирится с отказом Грудинину в регистрации в качестве кандидата и намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Верховный суд установил наличие офшора у Павла Грудинина 9 августа. После чего на основании этого решения признал законным его исключение из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму.

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