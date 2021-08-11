В ЕСПЧ признали законными решения российских судов по делу Грудинина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законными принятые российским судом решения по делу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу Грудинина, которую тот подал на решение Видновского городского суда от 2019 года. Согласно решению, из владений Грудинина выбыло 41,91 процента акций «Совхоза имени Ленина».

Кроме того, ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу исполнительного директора предприятия Александра Федорова, который пытался оспорить то же решение Видновского городского суда. Отмечается, что обе жалобы подавались в международный судебный орган летом 2020 года. На данный момент их рассмотрение окончено.

Ранее Верховный суд установил наличие офшора у Павла Грудинина, после чего на основании этого решения признал законным его исключение из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму.