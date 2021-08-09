КПРФ обжалует отказ Верховного суда России допустить Грудинина к выборам

Партия КПРФ обжалует отказ Верховного суда России допустить кандидатуру директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на выборы в Госдуму. Об этом заявил глава партии Геннадий Зюганов, его слова передает ТАСС.

«Мы признаем это решение, считаем его провокационным. Мы будем обжаловать его в вышестоящей инстанции», — заявил глава КПРФ после оглашения судебного акта.

В свою очередь представители Центризбиркома России назвали решение суда обоснованным и подчеркнули, что оно базируется на фактах, которые собрала Генеральная прокуратура.

Ранее Верховный суд признал законным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Судья отклонила жалобу, которую направили Грудинин и партия КПРФ.

Решение об исключении Грудинина из списка кандидатов в Госдуму было принято после жалобы его бывшей супруги Ирины. Она заявила, что у политика есть доля в иностранной офшорной компании Bontro LTD, не указанная в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.