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Миронов обвинил КПРФ во лжи перед выборами в Госдуму

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Сергей Миронов
Сергей Миронов
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов обвинил приморский штаб КПРФ в распространении лживой информации перед выборами в Госдуму. Об этом политик написал в Twitter.

Миронов выложил фотографию агитационной листовки коммунистической партии, на которой изображена таблица с якобы результатами голосования разных партий за реформы. Согласно такой листовке, единственной оппозиционной силой является именно КПРФ, депутаты которой голосовали против повышения пенсионного возраста, отмены выборов мэров и ограничения деятельности в интернете. Остальные фракции, судя по листовке, поддержали эти инициативы.

«Коммунисты Приморья распространяют абсолютно лживые листовки! Якобы против всего плохого в регионе голосовала только их партия. Пытаются набрать себе очков... Умирающие идеи коммунизма добивают сами себя гнусной ложью», — написал Миронов.

Кроме того, глава «Справедливой России» посоветовал коммунистам разобраться «с офшорами в Белизе». Ранее по причине владения офшорной компанией в Белизе из списка кандидатов КПРФ на думских выборах был исключен директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования назначены прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах их выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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