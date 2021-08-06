В Совфеде заявили о намерении ОБСЕ подорвать легитимность итогов выборов

Член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Александр Башкин в Telegram-канале Комиссии заявил о намерении ОБСЕ подорвать легитимность итогов выборов.

По словам сенатора, реакция западных стран на решение Бюро по демократическим институтам и правам человека не отправлять наблюдателей в Россию подтверждает, что действия организации были запланированы заранее.

Считаем, что отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму служит подтверждением намерений использовать наблюдательную миссию для последующего оправдания непризнания итогов голосования Александр Башкин Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

Башкин также обратил внимание на то, что представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали упрекнула Россию в отсутствии независимого наблюдения за выборами. По мнению сенатора, также показательна реакция министра иностранных дел Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде.

Реакция Запада

Председатель ОБСЕ Анн Линде заявила на своей странице в Twitter, что Россия оказывает вмешатeльство в наблюдение БДИПЧ ОБСЕ за выборами.

Сожалеем о неправомерных ограничениях и вмешательстве России в деятельность БДИПЧ ОБСЕ по

наблюдению за выборами. Необходимо обеспечить целостность мандата БДИПЧ по независимому, беспристрастному и профессиональному наблюдению за выборами, что имеет жизненно важное значение для демократии Анн Линде Фото: @AnnLinde

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выражают сожалению по поводу того, что ограничения по коронавирусу не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон уважает решение БДИПЧ о том, что из-за пандемии «заслуживающее доверия и независимое наблюдение» стало невозможным.

Несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ не смогут присутствовать, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Думу, как перед выборами, так и в день выборов, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. России не уйти от международного внимания Нед Прайс Фото: Посольство США в России

С чего все началось

3 августа в ОБСЕ заявили об отказе прислать свою делегацию из-за требования России ограничить ее состав из-за эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи подчеркнул, что для организации важно самостоятельно определять число наблюдателей, в то время как Россия из-за санитарно-эпидемиологической ситуации позволила пригласить 50 человек. По мнению Мекаччи, решение не связано с пандемией.

От Парламентской ассамблеи ОБСЕ на выборах в Госдуму смогут присутствовать 10 человек. БДИПЧ, в свою очередь, считает, что в Российской Федерации необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями.

50 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ разрешила пригласить Россия в связи с санитарно-эпидемической обстановкой

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов подчеркнул, что отказ ОБСЕ от присутствия на выборах является пренебрежением стараниями России по противодействию распространения коронавируса, и добавил, что решение Кремля не дискриминировало БДИПЧ, поскольку делегатам выделили самую большую квоту.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко уверен, что России предъявили завышенные требования в духе «все или ничего». По его словам, Москва в полном объеме выполнила свои обязательства перед международной организацией и направила приглашение на выборы в соответствии с регламентом.

