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Жириновский признался в плохих отношениях с Путиным

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что находится в плохих отношениях с президентом России Владимиром Путиным из-за его имени, сообщает URA.RU.

Свое заявление депутат сделал в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он признался, что не может смириться с ситуацией, когда другого человека зовут точно так же, как и его самого. «Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считал, что только я ношу это имя», — сказал Жириновский.

Он добавил, что аналогично нехорошие контакты складываются у него и с тезками из Государственной Думы. «Вот Геннадий Зюганов, вот там Сергей Миронов, а тут Владимир, Владимир. Это проблема, я считаю», — отметил политик.

Ранее Жириновский предложил упростить процедуру получения российского гражданства для русских, проживающих за рубежом, и тем самым решить «проблему Украины». Он подчеркнул, сейчас миллионы русских живут за границей, а если бы 30 лет назад они обменяли советские паспорта на российские, граждан России было бы на 30 миллионов больше.

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