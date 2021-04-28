Жириновский предложил решить «проблему» Украины с помощью русских

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упростить процедуру получения российского гражданства для русских, проживающих за рубежом, и тем самым решить «проблему» Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давно пора радикально упростить эту процедуру и выдавать документы за две-три недели. <...> Израиль сразу дает паспорт евреям, Германия немцам сразу дает документы. Только у нас русские в очереди со всеми остальными стоят по десять лет, потому что кто-то придумал эту идиотскую отговорку "Кто хотел приехать — давно приехал"», — заявил депутат.

По его словам, сейчас миллионы русских живут за границей, а если бы 30 лет назад они обменяли советские паспорта на российские, граждан РФ было бы на 30 миллионов больше. «Мы давно проблему Украины решили бы, потому что все русские оттуда здесь были бы, а оставшаяся Украина рухнула бы давно без них», — считает Жириновский.

В заключение он написал, что отношение к русским в России строится по остаточному принципу, и это пора исправлять.

Ранее в апреле депутат Львовского областного совета Роман Кизима предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами. Инициативу поддержали 70 из 75 присутствовавших на заседании областного совета депутатов.