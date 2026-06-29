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Силовые структуры
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14:55, 29 июня 2026Силовые структуры

Появилось видео задержания причастных к отравлению компании в Московской области

В Подмосковье на видео попало задержание причастных к отравлению компании
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье на видео попало задержание причастных к отравлению компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

На кадрах оперативной съемки силовики заходят в помещение с большим количеством людей, спящих на полу. При обыске в обуви одного из задержанных были обнаружены пакеты со свертками, в которых находилось вещество белого цвета.

26 июня один из обвиняемых арендовал дом в деревне Бакеево и заказал у знакомого наркотики. Ночью курьер — второй задержанный — привез их по адресу. Запрещенные вещества фигурант разделил между гостями, девятерым из которых стало плохо. В результате двое молодых людей не выжили, еще семеро были госпитализированы.

В домах обвиняемых прошли обыски, у двоих из них — продавцов — нашли 149 свертков с наркотиками для продажи. Решается вопрос о заключении четырех фигурантов под стражу.

О смертельном отравлении в подмосковном Солнечногорске стало известно 27 июня. Сообщалось, что оно произошло на дне рождения арендовавшего дом.

Ранее сообщалось, что в смертельном исходе вечеринки в Подмосковье обвинили четырех человек.

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