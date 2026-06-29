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15:00, 29 июня 2026Экономика

В ООН дали прогноз по экспорту российского мяса

FAO: Россия заметно нарастит вывоз говядины и свинины к концу 2035 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие девять лет суммарные объемы вывоза основных видов мяса из России заметно вырастут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный прогноз аналитиков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По итогам 2035 года экспорт говядины из России, согласно ожиданиям экспертов, достигнет 38 тысяч тонн, свинины — 146 тысяч, а курятины — 350 тысяч. Для сравнения, в 2023-2025 годах экспорт этих видов отечественной продукции аналитики оценили в 36 тысяч, 127 тысяч и 307 тысяч тонн соответственно.

Таким образом, по прогнозу специалистов, в среднесрочной перспективе наиболее стремительный прирост продемонстрируют поставки российского мяса птицы. Чуть менее динамичными окажутся темпы увеличения отгрузок свинины и говядины, полагают эксперты.

Что касается ключевой агрокультуры (пшеницы), то ее поставки из России на внешние рынки к тому времени превысят 60 миллионов тонн в физическом выражении. В 2023-2025 годах показатель, по оценке FAO, составлял в среднем 46,2 миллиона. Таким образом, по прогнозу аналитиков, в ближайшие девять лет отгрузки отечественной пшеницы увеличатся примерно на четверть.

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