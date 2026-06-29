В России отреагировали на планы страны НАТО построить завод БПЛА у границы

Журавлев: Кулбергсу пора в отставку из-за планов построить завод дронов на границе с РФ

Премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу, который заявил о планах страны построить совместный с Украиной завод по производству беспилотников на границе с Россией, пора в отставку, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Игры с украинскими дронами уже стоили кресел всему предыдущему составу кабинета министров Латвии. Беспилотники почему-то без ведома правительства не только залетали на латышскую территорию, но еще и взрывались на значимых инфраструктурных объектах страны. Их ничего и ничему не учит», — заявил депутат.

По его словам, чтобы максимально навредить России, Латвия готова вновь вести дела с украинцами, которые не соблюдают никаких норм и правил.

«Дроны снова будут лупить по Латвии, не долетая до России, и падать на головы гражданскому населению. Системы РЭБ у нас вполне годятся для того, чтобы в нужный момент заставлять их принять нужное направление. Так что, если Кулбергс одобряет строительство такого завода, ему нужно быть морально готовым идти на выход», — заключил парламентарий.

Ранее Кулбергс заявил, что страна вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией и Белоруссией. Во время посещения военной базы в Латгалии Кулбергс также сообщил о планах противодействия дронам на границе с Россией и Белоруссией с помощью БПЛА-перехватчиков.