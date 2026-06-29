В Белоруссии высказались о контактах с ЕС

Замглавы МИД Белоруссии Секрета: Минск поддерживает регулярные контакты с Западом

Минск поддерживает регулярные контакты со странами Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета в интервью телеканалу RT.

«Должен признать, что мы недавно провели несколько раундов переговоров с нашими западными (европейскими) коллегами. Мы делаем это регулярно», — сказано в материале.

По словам дипломата, в ходе таких обсуждений затрагиваются не только вопросы, касающиеся экономики, санкций, но и вопросы безопасности.

Ранее Лукашенко рассказал, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын». Однако он вынужден участвовать в этих переговорах, руководствуясь интересами граждан.