Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:55, 29 июня 2026Бывший СССР

В Белоруссии высказались о контактах с ЕС

Замглавы МИД Белоруссии Секрета: Минск поддерживает регулярные контакты с Западом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минск поддерживает регулярные контакты со странами Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета в интервью телеканалу RT.

«Должен признать, что мы недавно провели несколько раундов переговоров с нашими западными (европейскими) коллегами. Мы делаем это регулярно», — сказано в материале.

По словам дипломата, в ходе таких обсуждений затрагиваются не только вопросы, касающиеся экономики, санкций, но и вопросы безопасности.

Ранее Лукашенко рассказал, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын». Однако он вынужден участвовать в этих переговорах, руководствуясь интересами граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    На Украине предложили усилить власть президента

    Сердцеед с сыновьями обманул 98 россиянок и остался на свободе

    В России назвали три причины массированных атак ВСУ на Крым

    Азиатская страна снизила импорт российской рыбы

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok