Бывший СССР
08:44, 18 апреля 2026

Лукашенко оценил переговоры с Западом словами «не их сукин сын»

Лукашенко оценил переговоры с Западом словами «не их сукин сын»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил RT, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын».

«Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — отметил лидер страны.

Однако Лукашенко вынужден участвовать в этих переговорах, руководствуясь интересами граждан. В связи с этим он отметил, что Белоруссия придерживается многовекторной политики, продиктованной экономическими обстоятельствами.

Ранее Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. По его словам, в республике демократии «во сто крат» больше, чем за океаном.

